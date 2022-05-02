Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи у вівторок, 3 травня, у Франківському та Залізничному районах не буде води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Із 09:00 год. ранку комунальники почнуть замінювати запірно-регулюючу арматуру на перехресті вул. Любінська – Медведецького. Тому до 17:00 год. без води залишиться частина Франківського і Залізничного районів:
- вул. Городоцька (непарний бік від №211 до №233)
- вул. Любінська (непарний бік від №51 до №65)
- вул. Підміська (непарний бік від №3 до №11)
- вул. Проста
- вул. Багряного
- вул. Рівна
- вул. Суха
- вул. Окружна
- вул. Кондукторська
- вул. Зигзаг
- вул. Кравченко
- вул. Народна
- вул. Спокійна
- вул. Канівська
- вул. Сулими
- вул. Медведецького
- вул. Пташина
- вул. Терлецького
- вул. Зоряна
- вул Бабія.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба