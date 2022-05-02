ОСТАННІ НОВИНИ

Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

|

Через ремонтні роботи у вівторок, 3 травня, у Франківському та Залізничному районах не буде води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із 09:00 год. ранку комунальники почнуть замінювати запірно-регулюючу арматуру на перехресті вул. Любінська – Медведецького. Тому до 17:00 год. без води залишиться частина Франківського і Залізничного районів:

  • вул. Городоцька (непарний бік від №211 до №233)
  • вул. Любінська (непарний бік від №51 до №65)
  • вул. Підміська (непарний бік від №3 до №11)
  • вул. Проста
  • вул. Багряного
  • вул. Рівна
  • вул. Суха
  • вул. Окружна
  • вул.  Кондукторська
  • вул. Зигзаг
  • вул. Кравченко
  • вул. Народна
  • вул. Спокійна
  • вул. Канівська
  • вул. Сулими
  • вул. Медведецького
  • вул. Пташина
  • вул. Терлецького
  • вул. Зоряна
  • вул Бабія.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів