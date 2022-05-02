Частині Львова вимкнуть воду. Перелік вулиць

Через ремонтні роботи у вівторок, 3 травня, у Франківському та Залізничному районах не буде води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Із 09:00 год. ранку комунальники почнуть замінювати запірно-регулюючу арматуру на перехресті вул. Любінська – Медведецького. Тому до 17:00 год. без води залишиться частина Франківського і Залізничного районів:

вул. Городоцька (непарний бік від №211 до №233)

вул. Любінська (непарний бік від №51 до №65)

вул. Підміська (непарний бік від №3 до №11)

вул. Проста

вул. Багряного

вул. Рівна

вул. Суха

вул. Окружна

вул. Кондукторська

вул. Зигзаг

вул. Кравченко

вул. Народна

вул. Спокійна

вул. Канівська

вул. Сулими

вул. Медведецького

вул. Пташина

вул. Терлецького

вул. Зоряна

вул Бабія.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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