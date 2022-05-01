На Сихові прилаштували переселенців, які залишились без нічлігу

Правоохоронці допомогли сім’ї переселенців, які пропустили свою маршрутку до Золочева і серед ночі залишились просто на вулиці на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у ніч на неділю, 1 травня, на проспекті Червоної Калини. Тут інспектори помітили малого хлопчика, що був супроводу дорослих. Під час розмови з 9-річним Даниїлом підійшов і його батько. Чоловік тримав на руках 8-місячну донечку і розповів, що вони шукають прихисток.

З’ясувалось, що сім’я виїхала з Донецької області і зараз тимчасово оселилась у Золочеві. Проте вони спізнились на свою маршрутку.

«Правоохоронці відвезли сім’ю з трьома дітьми у ліцей, де проживають вимушено переселені особи. Допоки поліцейські шукали, де поселити сім’ю, старша 10-річна дівчинка заснула у службовому автомобілі», – кажуть патрульні.

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