ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові прилаштували переселенців, які залишились без нічлігу

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці допомогли сім’ї переселенців, які пропустили свою маршрутку до Золочева і серед ночі залишились просто на вулиці на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у ніч на неділю, 1 травня, на проспекті Червоної Калини. Тут інспектори помітили малого хлопчика, що був супроводу дорослих. Під час розмови з 9-річним Даниїлом підійшов і його батько. Чоловік тримав на руках 8-місячну донечку і розповів, що вони шукають прихисток.

З’ясувалось, що сім’я виїхала з Донецької області і зараз тимчасово оселилась у Золочеві. Проте вони спізнились на свою маршрутку.

«Правоохоронці відвезли сім’ю з трьома дітьми у ліцей, де проживають вимушено переселені особи. Допоки поліцейські шукали, де поселити сім’ю, старша 10-річна дівчинка заснула у службовому автомобілі», – кажуть патрульні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів