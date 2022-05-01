На сході ЗСУ знищили ворожий склад і 57 окупантів

Протягом неділі, 1 травня, українські захисники розгромили ворожий боєкомплект, а також ліквідували 57 окупантів. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.
Протягом доби 1 травня війська рф здійснили п’ять атак на сході України. Їх українські захисники успішно відбили, а також знищили ворожий склад боєприпасів. росіяни зазнали таких втрат:
- особового складу – 57 осіб;
- танків – 1 одиниця;
- БМП – 5 одиниць;
- БТР – 5 одиниць;
- МТЛБ – 2 одиниці;
- артилерійських систем – 6 одиниць;
- АТТ – 3 одиниці;
- БПЛА – 4 одиниці.
Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 23 500 військових, 192 літаки, 155 гелікоптерів та 1026 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.
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Наталя Дуляба