На сході ЗСУ знищили ворожий склад і 57 окупантів

Протягом неділі, 1 травня, українські захисники розгромили ворожий боєкомплект, а також ліквідували 57 окупантів. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Протягом доби 1 травня війська рф здійснили п’ять атак на сході України. Їх українські захисники успішно відбили, а також знищили ворожий склад боєприпасів. росіяни зазнали таких втрат:

особового складу – 57 осіб;

танків – 1 одиниця;

БМП – 5 одиниць;

БТР – 5 одиниць;

МТЛБ – 2 одиниці;

артилерійських систем – 6 одиниць;

АТТ – 3 одиниці;

БПЛА – 4 одиниці.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 23 500 військових, 192 літаки, 155 гелікоптерів та 1026 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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