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На сході ЗСУ знищили ворожий склад і 57 окупантів

Наталя Дуляба

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Протягом неділі, 1 травня, українські захисники розгромили ворожий боєкомплект, а також ліквідували 57 окупантів. Про це йдеться на сторінці Оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

Протягом доби 1 травня війська рф здійснили п’ять атак на сході України. Їх українські захисники успішно відбили, а також знищили ворожий склад боєприпасів. росіяни зазнали таких втрат:

  • особового складу – 57 осіб;
  • танків – 1 одиниця;
  • БМП – 5 одиниць;
  • БТР – 5 одиниць;
  • МТЛБ – 2 одиниці;
  • артилерійських систем – 6 одиниць;
  • АТТ – 3 одиниці;
  • БПЛА – 4 одиниці.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 23 500 військових, 192 літаки, 155 гелікоптерів та 1026 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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