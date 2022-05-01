Україна ліквідувала вже понад 23 500 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 23 500 військових, 192 літаки та 155 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 01 травня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 23 500 осіб,
танків ‒ 1026 од,
бойових броньованих машин ‒ 2 471 од,
артилерійських систем – 451 од,
РСЗВ ‒ 151 од,
засоби ППО ‒ 80 од,
літаків – 192 од,
гелікоптерів – 155 од,
автомобільної техніки ‒ 1 796 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 245,
Спеціальна техніка ‒ 32,
Крилаті ракети – 84,
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський