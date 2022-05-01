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Анджеліну Джолі у Львові евакуювали в укриття

Андрій Котенський

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Всесвітньо відома голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі, яка завітала до Львова з гуманітарною місією на собі відчула, як українцям доводиться ховатися в укриття під час повітряної тривоги. Зірка в цей час спілкувалася із вимушеними переселенцями на головному залізничному вокзалі Львова.

Анджеліна Джолі прямувала в укриття разом із пересічними людьми та волонтерами,

Коли Анджеліна Джолі була на вокзалі у Львові, почалася повітряна тривога. Зірка разом з іншими людьми бігла, куди вказали волонтери. На запитання: «Чи вам страшно?», відповіла: «Ні, ні, я в порядку».

Як раніше повідомляв Львівський портал, Анджеліна Джолі у Львові відвідала лікарню, де лежать діти, що постраждали від ракетного удару російських військових по вокзалі у Краматорську.

Також Джолі завітала в одну зі шкіл-інтернаті та на залізничний вокзал, де вона поспілкувалась із волонтерами, психологами й лікарями, подякувала за їхню працю.

Відео: Ukraine Media

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