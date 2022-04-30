ЗСУ відновили контроль над чотирма населеними пунктами на Харківщині

Українські військові продовжують обороняти державу від російських окупантів і в Харківській області відбили у ворога чотири населені пункти. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, який опублікували у Facebook.

«У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне», – йдеться у повідомленні.

Станом на суботу, 30 квітня, росіяни продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України та наступати у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти силами окремих підрозділів зі складу 1-ої танкової армії та 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ої загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ намагаються наступати у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, що у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ої окремої мотострілецької бригади 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ої окремої танкової бригади 36-ої загальновійськової армії Східного військового округу.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням безпілотників у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій Українських захисників.

«Основні зусилля військ рф зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках із метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове», – кажуть у Генштабі.

росіяни продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу «Азовсталь».

На Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування, здійснює нарощування підрозділів артилерії, аби продовжити наступ.

На Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів українських військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти силами 8-ої та 49-ої загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, поповнює запаси.

Водночас окупанти готуються до наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

У Генштабі ЗСУ не виключають, що противник буде чинити провокації у прикордонних районах.

Зберігається загроза завдання противником ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. За наявною інформацією, на території республіки білорусь до цього часу розгорнуті російські ОТРК «Іскандер-М», а окремі авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил російської федерації і далі базуються на визначених аеродромах.

Противник також продовжує незаконно утримувати громадян України, піддає їх катуванням і тортурам.

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