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З України виїхали майже 5,5 мільйона біженців, – ООН

Наталя Дуляба

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Уже майже 5,5 мільйона українців змушені були покидати власні домівки і втікати від війни за кордон. Про це свідчать дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Так, станом на 29 квітня з України за кордон виїхали 5 468 629 біженців.

Більшість із них поїхала до Польщі – понад 3 мільйони людей. До Румунії попрямували більше 817 тисяч осіб, до росії – понад 656 тисяч, Угорщини – майже 520 тисяч, до Молдови – понад 443 тисячі, до Словаччини – майже 372 тисячі і до білорусі – понад 25 тисяч осіб.

Водночас 1 289 500 українців уже повернулися додому з-за кордону.

Нагадаємо, що раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

Війна в Україні триває вже 66 день поспіль.

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