Україна не обговорює з росією скасування санкцій, – Подоляк

Радник глави Офісу президента й член української переговорної групи Михайло Подоляк заявив, що на перемовинах з росією не обговорюють скасування міжнародних санкцій, накладених на рф. Про це пише Інтерфакс-Україна.

«По-перше, трохи дивує схильність Лаврова коментувати те, в чому не береш участі й що не бачиш зсередини процесу. По-друге, денацифікацію та російську мову російська армія цілком конкретно “обговорила” з українцями в Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі і, звичайно ж, у Маріуполі. Відповідні висновки назавжди вписані в історію кров’ю невинних українських громадян. По-третє, в межах переговорного процесу абсолютно не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій стосовно рф. Оскільки досі не усунута причина для їхнього запровадження світовою спільнотою, зокрема окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету», – наголосив Подоляк.

Він зазначив, що санкції не можна обговорювати з Україною без участі решти країн, тому що вводив їх увесь цивілізований світ у відповідь «на абсолютно варварську поведінку росії». І, на думку Подоляка, саме міжнародним партнерам разом із Україною вирішувати, коли і які рішення стосовно санкцій приймати.

«Тому доводиться вкотре наполегливо рекомендувати представникам російської федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і такими, що хоч якось відповідають реальному ходу переговорного процесу», – підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив про те, що на порядку денному переговорів є питання «денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови».

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