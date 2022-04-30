росіяни вдарили ракетами по аеропорту в Одесі

У суботу, 30 квітня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Одесі і пошкодили злітно-посадкову смугу аеропорту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Одеська міська рада.

«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться у повідомленні.

У мерії Одеси нагадали, що поширення інформації про бойові дії підлягає узгодженню з військовим командуванням та має часові обмеження.

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