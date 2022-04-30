На Запоріжжі збили російський Су-25

Нацгвардієць з «Ігли» збив російський літак-винищувач Су-25 у Запорізькій області. Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Цього разу успішно спрацював нацгвардієць строкової служби 9-го полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади, який 29 квітня перебував на бойовому чергуванні у Запорізькій області.

«Військовий вміло використав ПЗРК «Ігла» та завдав безповоротних втрат ворогу. Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота «оркiв», а бойовий літак Су-25 «Грач» – фермерам на металобрухт. Завдяки своїй рішучості, професіоналізму та виваженим діям під час бою, боєць зберіг багато життів, як військовослужбовців так і мирного населення», – кажуть у Нацгвардії.

Вартість літака Су-25 оцінюють в 11 мільйонів доларів.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила більше 23 тисяч військових, 190 літаків, 155 гелікоптерів та 1008 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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