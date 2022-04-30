На війні загинув 25-річний мешканець передмістя Львова

На війні з російськими окупантами загинув 25-річний Володимир Петрик зі села Зубра, що межує зі Львовом. Про це йдеться на сторінці Солонківської територіальної громади у Facebook.

«Знову сумна звістка з фронту прийшла в нашу громаду. На війні загинув 25-річний мешканець села Зубра Володимир Петрик. Схиляємо голови в скорботі за Героєм, молимося за його душу», – вказано у повідомленні.

Вдома у військового залишилась дружина та донечка.

Про час та місце поховання Володимира Петрика повідомлять згодом.

Вічна пам’ять! Герої не вмирають!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.