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На війні загинув 25-річний мешканець передмістя Львова

Наталя Дуляба

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На війні з російськими окупантами загинув 25-річний Володимир Петрик зі села Зубра, що межує зі Львовом. Про це йдеться на сторінці Солонківської територіальної громади у Facebook.

«Знову сумна звістка з фронту прийшла в нашу громаду. На війні загинув 25-річний мешканець села Зубра Володимир Петрик. Схиляємо голови в скорботі за Героєм, молимося за його душу», – вказано у повідомленні.

Вдома у військового залишилась дружина та донечка.

Про час та місце поховання Володимира Петрика повідомлять згодом.

Вічна пам’ять! Герої не вмирають!

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