У львівській кав’ярні помітили Анджеліну Джолі

Всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Її помітили в одній з кав’ярень на Сихові. Відповідне відео у Facebook поширила журналістка Майя Підгорецька.

Журналістка, яка зайшла випити кави в одній з кав’ярень на Сихові, зазняла, як у заклад зайшла Анджеліна Джолі.

«Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ», – написала Майя Підгорецька.

Зазначимо, що Анджеліна Джолі є також послом доброї волі ООН. Відтак її приїзд до Львова, найімовірніше, пов’язаний саме з гуманітарною місією.

Згодом Укрзалізниця підтвердила, що Анджеліна Джолі прибула в Україну з гуманітарною місією і відвідала залізничний вокзал у Львові. Там зірка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії Анджеліна Джолі підтримувала Україну і закликала світ допомагати біженцям.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolie)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolie)

Місяць тому Анджеліна Джолі була в Римі, де навідала українських дітей у місцевій лікарні.

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