У львівській кав’ярні помітили Анджеліну Джолі

Всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Її помітили в одній з кав’ярень на Сихові. Відповідне відео у Facebook поширила журналістка Майя Підгорецька.
Журналістка, яка зайшла випити кави в одній з кав’ярень на Сихові, зазняла, як у заклад зайшла Анджеліна Джолі.
«Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ», – написала Майя Підгорецька.
Зазначимо, що Анджеліна Джолі є також послом доброї волі ООН. Відтак її приїзд до Львова, найімовірніше, пов’язаний саме з гуманітарною місією.
Згодом Укрзалізниця підтвердила, що Анджеліна Джолі прибула в Україну з гуманітарною місією і відвідала залізничний вокзал у Львові. Там зірка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії Анджеліна Джолі підтримувала Україну і закликала світ допомагати біженцям.
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Місяць тому Анджеліна Джолі була в Римі, де навідала українських дітей у місцевій лікарні.
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Наталя Дуляба