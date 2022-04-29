З травня скасовують потяг Львів-Хелм

З 1 травня «Укрзалізниця» припиняє курсування пасажирського потяга зі Львова до Хелма. Про це йдеться в Телеграмі «Укрзалізниці».

Таке рішення ухвалили через призначення пасажирського поїзда № 23/24 сполученням Київ – Хелм – Київ.

Так, починаючи з 1 травня, не курсуватиме поїзд № 814/813 Львів – Хелм, а з 2 травня не курсуватиме поїзд № 814/813 Хелм – Львів.

Пасажирів зі Львова, які мають намір подорожувати до Польщі, спросять скористатися одним із трьох потягів до Хелма, що зупиняються у Львові.

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