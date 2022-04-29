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«Укрпошта» повернулася до Бучі і Бородянки

Андрій Котенський

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«Укрпошта» відновлює роботу стаціонарних відділень у Бучі, Бородянці, Макарівському, Бучанському, Вишгородському районах Київскої області, які були під російською окупацією. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Наразі у Київській області працює 581 стаціонарне та пересувне відділення Укрпошти.

«На Київщині «Укрпошта» почергово поновлює роботу тимчасово зачинених стаціонарних відділень. Нині починаємо їх повноцінну роботу у найбільш постраждалих від окупації районах – у Бучі й Бородянці, а на початку травня вже надаватимуть послуги наші оператори та листоноші із сільських відділеннях Бучанського, Іванківського, Бородянського та Макарівського районів. Поки дещо складною є ситуація у Ірпені — тут не залишилося жодного вцілілого відділення. Ми або їх відновимо, або разом із місцевою владою якнайшвидше знайдемо потрібні приміщення. А поки видаємо пенсії, соцдопомоги та надаємо інші послуги пересувними відділеннями. Ми все здолаємо і робота всіх пошкоджених відділень Київщини та інших регіонів буде якомога швидше відновлена», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Із 3 травня у:

Бучанському районі  відновлюють свою роботу 12 стаціонарних відділень:

08293, м. Буча, вул. Тарасівська, 28

08104, с. Мироцьке, вул. Центральна, 1

08105, с. Горенка, вул. Івана Франка, 125 А

08113, с. Петрушки, вул. Лесі Українки, 39

08114, с. Гореничі, вул. Соборна, 204

08122, с. Шпитьки, вул. Покровська, 5

08296, с. Ворзель, вул. Курортна, 25

08298, с. Коцюбинське, вул. Доківська, 9

07832, с. Бабинці, вул. Травнева, 6

07840, с. Пилиповичі, Привокзальна, 10

07850, с. Клавдієво-Тарасове, Центральна, 5

08062, с. Пашівка, Центральна, 5

Вишгородському районі  відновлюють свою роботу 15 стаціонарних відділень:

07300, м.Вишгород, вул. Набережна, 6Г

07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 2

07302,м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6 В

07330, с. Димер, вул. Революції, 1

07335, с. Демидів, вул. Фастова, 2

07341, с. Жукин, вул. Шевченка, 27

07342, с. Пірнове, просп. Шевченка Тараса, 24

07350, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58

07352, с. Лютіж, вул. Визволителів, 62

07353, с. Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 13

07354, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 220

07360, с. Лебедівка, вул. Соборна, 14

07361, с. Нижча Дубечня, просп. Миру, 50

07362, с. Новосілки, вул. Центральна, 9

07363, с. Хотянівка, вул. Садова, 14

Іванківському районі відновлює свою роботу 1стаціонарне відділення:

07201, Іванкове, вул. Івана Проскури, 56

Бородянському районі відновлюють свою роботу 4 стаціонарні відділення:

07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 240

07802, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, 6

07820, Писківка, вул. Філіпова, 4

07822, Мигалки, вул. Героїв України, 50

Макарівському районі відновлюють свою роботу 3 стаціонарних відділень:

08070, Новосілки вул. Кучеренка, 5;

08072, Бишів, вул. Київська, 47

08011, Забуяння вул. Незалежності, 44-Б

Обслуговування інших відділень Макарівського, Бородянського, Іванківського, Поліського та Вишгородського районів здійснюють пересувні відділення.

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