У поминальні дні збільшать кількість автобусів, що курсують до кладовищ

У поминальні дні, 30 квітня – 1 травня, підсилять міські маршрути, що курсують до кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли в управлінні транспорту ЛМР, збільшать кількість транспорту на тролейбусному маршруті №31, а також міських автобусах №38 та №55.

«Через збільшення кількості пасажирів, які прямуватимуть до міських кладовищ у поминальні дні, 30 квітня – 1 травня на тролейбусному маршруті №31 курсуватимуть 4 тролейбуси. Також підсилять автобусний маршрут №38, який курсуватиме до Сихівського кладовища. А до Голосківського кладовища з вул. Під Дубом курсуватиме автобусний маршрут №55 з інтервалом руху 30хв», – зазначили в управлінні транспорту ЛМР.

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