Переселенок запрошують взяти участь у фотопроєкті «Prolisky»

У травні у Львові відбудеться благодійний фотопроєкт «Prolisky» для вимушено переселених дівчат зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Prolisky» – це безкоштовні фотодні для всіх охочих дівчат-переселенок.

«У теперішній період дуже важливо дбати про себе і хоча б на трішки мати можливість перезавантажитись та відпочити від новин. Саме тому ми пропонуємо дівчатам, які є гостями нашого міста Львова та області взяти участь у нашому проєкті», – зазначила координатор ініціативи Зоряна.

Тож наша мета – допомогти дівчатам та жінкам, які постраждали від російської агресії легше адаптуватись до нових умов та пережити цей стрес.

«Заздалегідь поспілкувавшись із психологами, наша команда переконалась, що багатьом переселенцям не вистачає внутрішнього відчуття безпеки навіть попри те, що вони виїхали з «гарячих точок». Звичайно, ми не можемо повністю гарантувати цю безпеку, але подбати про внутрішнє відчуття опори – можливо. Саме про це наш проект», – говорять організатори.

До благодійної ініціативи залучена професійна команда: візажисти, майстри зачісок і стилісти, які підберуть якнайкращу сукню для вашого ідеального образу, а також фотограф, який допоможе відчути себе комфортно у кадрі.

Якщо ви є переселенкою, яка зараз проживає у Львові чи у Львівській області і бажаєте взяти участь у благодійному фотопроєкті, заповніть нижче вказану гугл-форму і ми з вами сконтактуємось!

Форма для зголошення задля участі у благодійному фотопроєкті «Prolisky»:

Google.forms.

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