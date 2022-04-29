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Ощадбанк попереджає клієнтів про листи від шахраїв

Ольга Денисяка

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Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок.  Про це йдеться на сайті фінустанови.

У банку повідомляють, що в листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким не можна переходити. Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку.

У банку просять клієнтів бути пильними та дотримуватись правил фінансової безпеки. Якщо отримаєте підозрілі листи, дзвінки або SMS-повідомлення, телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800.

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