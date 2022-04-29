Органний зал запрошує на концерти героїчної, космічної та української музики. Програма на травень

Львівський органний зал у травні підготував для львів’ян та гостей міста концерти героїчної, космічної та української музики. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У травні звучатиме багато української музики, твори світових майстрів. На слухачів чекає різноманіття виконавців і музичних інструментів, та, звичайно, чимало прем’єр.

Харків’янин, соліст Харківської обласної філармонії Станіслав Калінін, який під час постійних обстрілів перебував у місті, приїздить до Львова з двома концертними програмами. 1 та 2 травня почуємо сольний концерт “De profundis” (з лат. “З глибини”) з наскрізною ідеєю благальної молитви, яку втілювали в музиці композитори різних епох – від Йоганна Себастьяна Баха до Юліуса Ройбке. А 6 та 7 травня, в дні коли світ згадує жертв Другої світової війни, від харківського органіста почуємо, як звучить героїчний орган у музиці Йоганна Себастьяна Баха, Луї В’єрна, Сезара Франка та Шарля-Марі Відора.

Музиканти Луганської обласної філармонії, які у зв’язку з війною були змушені переїхати до Львова, у травні дадуть три концерти для гостей Львівського органного залу:

18 травня тромбоністи Олександр Хохлов, Любомир Ліщук, Ігор Шаповалов разом із органісткою Світланою Позднишевою зіграють рідкісні твори бароко. Незвичайне поєднання інструментів для незвичайної музики.

тромбоністи разом із органісткою зіграють рідкісні твори бароко. Незвичайне поєднання інструментів для незвичайної музики. 25 травня струнно-духовий ансамбль виконає музику, від якої защемить у серці. Твори Вольфганга Амадея Моцарта та Франца Шуберта , що не залишають байдужими нікого.

струнно-духовий ансамбль виконає музику, від якої защемить у серці. Твори та , що не залишають байдужими нікого. А 30 травня духовий ансамбль Луганської обласної філармонії під дириґуванням Любомира Ліщука представить сюїту англійського композитора Густава Холста під назвою «Планети». Доповнить програму музика французького композитора Франсіса Пулєнка.

Нова гілка проекту Ukrainian Live – Вечір української камерної музики. 14 травня відома українська скрипалька Лідія Футорська разом із піаністкою Маргаритою Головко виконуватимуть камерну музику українських композиторів. До програми увійдуть твори Станіслава Людкевича, Віктора Косенка, Миколи Колесси, Богдани Фроляк, Ганни Гаврилець та Олександра Родіна.

Концерти солістів Національного будинку органної та камерної музики у Києві Валерії Балаховської, Ірини Харечко та Володимира Кошуби у стінах Львівського органного залу:

12 та 13 квітня заслужена артистка України Валерія Балаховська на своєму сольному концерті привідкриє музичний світ Йоганна Себастьяна Баха.

та заслужена артистка України на своєму сольному концерті привідкриє музичний світ Йоганна Себастьяна Баха. 19 та 20 квітня Ірина Харечко запрошує слухачів у музичну подорож німецькою органною музикою різних часів, від творів Дітріха Букстегуде до Макса Реґера.

та запрошує слухачів у музичну подорож німецькою органною музикою різних часів, від творів Дітріха Букстегуде до Макса Реґера. 29 квітня від народного артиста України Володимира Кошуби почуємо насичену програму, сповнену видатних імен, творів та інтерпретацій. Не обійдеться в цей вечір і без прем’єр.

Для учнів органного класу Надії Величко, Віталія Дворового та Сергія Павліва, квітень запам’ятався їхнім дебютним концертом у львівському органному залі. А вже 15 травня музиканти повторять свій успіх на сольному концерті. Окрім цього, уже досвідчений випускник органного факультативу Марк Новакович цього місяця дасть три концерти: 15, 22 та 28 травня. Свіжий погляд на органну класику від молодого органіста.

Травень стане багатим на концерти солістів Львівського органного залу. Світлана Позднишева, Олена Мацелюх, Адріан Боднар та Андрій Макаревич представлять слухачам свої програми соло чи в дуеті.

Піаніст Андрій Макаревич подарує музичну насолоду для відвідувачів Органного:

9 травня зазвучать меланхолійні та романтичні «Вальси Шопена» .

зазвучать меланхолійні та романтичні . 11 травня у дуеті зі скрипалем Тарасом Зданюком , піаніст виконає музику Миколи Лисенка – одного з найвідоміших українських композиторів.

у дуеті зі скрипалем , піаніст виконає музику – одного з найвідоміших українських композиторів. 29 травня «Фортепіанні прем’єри. Беркович. Макаревич» – вперше у Львові прозвучить повний цикл прелюдій для фортепіано Ісаака Берковича. Програму доповнять авторські твори піаніста, один з яких написаний в часи війни росії з Україною.

Органістка Світлана Позднишева матиме такі концерти на органі соло:

2 та 21 травня – жива і сучасна музика в рамках концертної програми « Libera me. Органна музика українських композиторів ».

та – жива і сучасна музика в рамках концертної програми « ». 8 та 22 травня спробуємо розпізнати феномен Баха у музиці його попередників та наслідувачів на концертах « Код Баха ».

та спробуємо розпізнати феномен Баха у музиці його попередників та наслідувачів на концертах « ». 29 травня влаштуйте собі мистецьку прогулянку Парижем, не залишаючи Львова. « Французька органна музика » в цей вечір звучить для вас.

влаштуйте собі мистецьку прогулянку Парижем, не залишаючи Львова. « » в цей вечір звучить для вас. 31 травня на відвідувачів чекає премʼєра нової програми від Світлани Позднишевої «Слухаючи зірки». Це підбірка музики українських композиторів – сучасної, справжньої, інтелектуальної.

Цього місяця Світлана Позднишева матиме також концерти у дуетах з різними виконавцями. 4 та 27 травня «Пори року» разом зі скрипалем Адріаном Боднарем. У виконанні дуету також прозвучить «Вівальді. Альбіноні» 9 травня. Разом із віолончелістом Денисом Литвиненком органістка запрошує у світ справжньої та вічної музики Йоганна Себастьяна Баха, на концерті «Бах. Віолончель + Орган» 15 травня.

Олена Мацелюх готує свої концерти на травень:

1, 9 та 17 травня «Музика Баха». Вибрані органні твори композитора. Найкращий спосіб познайомитись із органною музикою.

та Вибрані органні твори композитора. Найкращий спосіб познайомитись із органною музикою. 5 травня мінімалістична та проста для сприйняття музика, що дарує цілу бурю емоцій. «Музика Філіпа Ґласса. Органний концерт».

мінімалістична та проста для сприйняття музика, що дарує цілу бурю емоцій. 8 травня о 14:00 та о 17:00 на відвідувачів Органного чекає два сеанси романтичної музики у виконанні Олени Мацелюх.

о та о на відвідувачів Органного чекає два сеанси романтичної музики у виконанні Олени Мацелюх. 24 травня шукаємо спільне та відмінне у творчості двох композиторів на концерті «Ваґнер. Ліст»

Для відвідування подій Львівського органного залу прохання мати з собою документ, що посвідчує особу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час концерту його буде перервано, а гостям запропоновано перейти в безпечне місце.

Більше інформації завжди доступно на сайті Органного залу, комунікаційних майданчиках Instagram, Facebook та за посиланням.