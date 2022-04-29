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Медзакладам Київщини передали сонячні панелі Tesla від Ілона Маска

Андрій Котенський

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Держспецзвʼязку доставила медичним закладам Київщини сонячні панелі від Ілона Маска. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Сонячні панелі Tesla забезпечать безперебійне живлення у медичних закладах Ірпінського та Бородянського міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Саме ці сонячні батареї є одними з найпотужнішими на ринку.

Ілон Маск передав їх для потреб українців безкоштовно, а Держспецзвʼязку забезпечила їх безпечне доставлення та передачу.

Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 3 комплекти з 12 сонячними панелями. До Бородянського центру первинної медико-санітарної допомоги передано також 3 комплекти з 9 сонячними панелями. Кожен комплект має потужність 40 кВт.

Також, представники Волонтерського хабу Держспецзвʼязку передали медзакладам засоби лікування, що надійшли до Хабу з Іспанії та Бельгії. Загалом передано близько 200 коробок із необхідними медикаментами.

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