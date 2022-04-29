Кабмін вирішив залишити ціну на газ для населення без змін

29 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити без змін ціну на газ для населення та критично важливих підприємств. Про це Львівському порталу повідомили в урядовому порталі.

«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окремим рішенням уряд також рекомендував місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Водночас українців закликали продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість робити ремонти й платити зарплати працівникам.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.