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Кабмін вирішив залишити ціну на газ для населення без змін

Ольга Денисяка

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29 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити без змін ціну на газ для населення та критично важливих підприємств. Про це Львівському порталу повідомили в урядовому порталі.

«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окремим рішенням уряд також рекомендував місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Водночас українців закликали продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість робити ремонти й платити зарплати працівникам.

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