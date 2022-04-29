Чат-бот для вимушено переміщених українців «Львів для тебе бот» відтепер у Viber

Управління інформаційних технологій ЛМР інформує, що чат-бот для переселенців «Львів для тебе» доступний для користувачів Viber та містить нові розділи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чат-бот «Львів для тебе» допомагає внутрішньо переміщеним українцям знайти актуальну інформацію про умови проживання, контакти, медичну допомогу, транспорт, роботу, дозвілля для дітей, можливості та безпеку у Львові.

«Зауважимо, що ботом можна користуватись одразу після приїзду в місто. З ним буде легко дістатись до районних адміністрацій чи іншого місця перебування.

Також відбулось важливе оновлення розділу «Зареєструватись як ВПО» – додано інформацію як вимушено переміщеним особам отримати довідку про взяття на облік як ВПО та подати заявку на отримання матеріальної допомоги від держави», – інформують в управлінні ІТ.

Окрім цього, у чат-боті додано інформацію про те, що робити, якщо ви втратили, знайшли або хочете відновити втрачені документи, зокрема паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та свідоцтво про народження дитини.

Якщо громадяни втратили свої документи, то за допомогою чат-бота вони можуть зробити запит до міського бюро знахідок та дізнатись чи їхні документи не перебувають на зберіганні в бюро. Для цього потрібно зайти у розділ бота «Втрачено документи», обрати пункт «Загублено документи» і слідкувати за підказками бота. Зокрема, потрібно буде ввести прізвище та імʼя особи чиї документи втрачено – за цими характеристиками здійснюється пошук в базі бюро знахідок. Якщо документи знайдено, потрібно буде залишити контактний номер телефону, аби працівники бюро знахідок могли сконтактувати із власником документів. Якщо ж документи не знайдено, користувачу буде надана інформація щодо того, як можна звернутись в бюро знахідок та залишити своє звернення щодо втрачених документів.

«Також оновили інформацію в розділі «Робота», де можна переглянути актуальні вакансії від Львівської міської ради та підпорядкованих їй структур, а також інші вакансії у місті та області.

Обирайте зручний для себе месенджер у використанні на платформах Telegram або Viber. Їх можна знайти за назвою «Львів для тебе» у глобальному пошуку на цих платформах.

Нагадуємо, що чат-бот створено Міським волонтерським штабом спільно з управлінням інформаційних технологій для допомоги внутрішньо переміщеним українцям в пошуку актуальної інформації про життя у Львові.

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