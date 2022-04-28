Зі Львова на фронт відправили 30 бойових позашляховиків

Сьогодні із площі Ринок, завдяки спільному проекту благодійного фонду волонтерського центру «Схід» та за підтримки Kyiv School of Economics, на фронт вирушили 30 бойових пікапів та джипів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Усі автомобілі придбані за коши благодійників за кордоном. Львівські майстри приводять їх до ладу, фарбують і разом з волонтерами везуть у гарячі точки.

Раніше нашим воїнам вже передали понад 50 бойових пікапів та джипів.

У центрі «Схід» та благодійному фонді Kyiv School of Economics наголошують, що кожний автомобіль збільшує боєздатність української армії на фронті.

«Війна – це трагедія. Машини ми можемо відновити, привезти нові. Але із людьми, на жаль, все по-іншому. Тому нашим бійцям потрібні машини, зброя та багато чого іншого, аби вони могли захищати нашу країну. Ми повинні не бути байдужими та не зволікати. Якщо ви можете допомогти самі – допомагайте, або ж долучайтесь до тих, хто це робить», – наголосив президент Kyiv School of Economics Тимофій Милованов.

Він додав, що авто для Захисників України переважно закуповують закордоном, а потім ремонтують та підсилюють на львівських СТО. Передати автівку для потреб армії можуть всі охочі. Втім, найбільша потреба є у пікапах.

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