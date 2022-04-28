ОСТАННІ НОВИНИ

У Покровськ доставили гумдопомогу із ЄС

Андрій Котенський

|

Гуманітарну допомогу від донорів з Німеччини, Люксембургу, Польщі, Словенії, Словаччини доставлено захисникам у Покровськ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облади.

27 квітня у Покровську ЗСУ, ДСНС, Нацполіція та прикордонники отримали нові гуманітарні вантажі від Міжнародного штабу допомоги українцям.

Крім того, Асоціація українців у Люксембурзі «LUkraines» та Львівський оборонний кластер передали воїнам на передову: бронежилети, снеки, ліки, спальники, засоби гігієни, продуктові набори для жителів міста.

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод подякував партнерам за потужну підтримку, а військовим за мужність та відданий захист кордонів України.

Довідково: Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) — це світове об’єднання благодійних фондів, організацій, бізнес-спільнот, ЗМІ, державних органів влади, торгових палат з 80 країн світу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів