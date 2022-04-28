У Покровськ доставили гумдопомогу із ЄС

Гуманітарну допомогу від донорів з Німеччини, Люксембургу, Польщі, Словенії, Словаччини доставлено захисникам у Покровськ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облади.

27 квітня у Покровську ЗСУ, ДСНС, Нацполіція та прикордонники отримали нові гуманітарні вантажі від Міжнародного штабу допомоги українцям.

Крім того, Асоціація українців у Люксембурзі «LUkraines» та Львівський оборонний кластер передали воїнам на передову: бронежилети, снеки, ліки, спальники, засоби гігієни, продуктові набори для жителів міста.

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод подякував партнерам за потужну підтримку, а військовим за мужність та відданий захист кордонів України.

Довідково: Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) — це світове об’єднання благодійних фондів, організацій, бізнес-спільнот, ЗМІ, державних органів влади, торгових палат з 80 країн світу.

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