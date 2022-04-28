У Львові без газу частина Шевченківського та Залізничного районів

Через підключення та заміну газопроводів до частини будівель Шевченківського та Залізничного районів тимчасово припинили подачу газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, через заміною та підключенням газопроводів на вул. Шевченка, 90 та на перетині з вул. Юнаківа і вул. Єрошенка, сьогодні, 28 квітня, до 17.00 год. АТ «Львівгаз» припинено подачу газу до частини будівель в Шевченківському та Залізничному районах Львова.

Так, тимчасово без газопостачання залишились будинки на вул. Шевченка, 17, 21-25, 31, 34, 38, 42, 77, 78, 80, 87, 87а, 90, 116, 120, вул. Шведській, 3, вул. Золотій, 8,11, 21, 42, вул. Клепарівській, 18, 25а, 35, 39а, вул. Єрошенка, 13, 14, вул. Базарній, 11, 20, 28, вул. Юнаківа, 9, 10, вул. Залізничній, 7, 19-25 вул. Бортнянського, 32, вул. Олени Степанівни, 33, вул. Чоловського, 2, вул. Стороженка, 22, вул. Бр.Міхновських, 32а, 32б, вул. Левандівській, 14, вул. Комарова, 22, вул. Ветеранів, 11, вул. Яцкова, 13, 20б, вул. Раппорта, 8, 18, вул. Пстрака, 2.

Також до 17.00 год. без газопостачання будуть будівля ШРП № 85 на вул. Золотій, ГРП №6 на вул. Комарова, ПП «Вогнеборець» на вул. Залізничній, котельні на вул. Клепарівській та РБУ ПАТ «Львівгаз» на вул. Єрошенка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.