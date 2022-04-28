Російські окупанти поневолили понад 500 українок

У полоні російських військових терористів перебуває понад 500 цивільних жінок. Про долю більшості з них майже нічого невідомо. Серед відома українська волонтерка-парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська. Про це Львівському порталу повідомила Мережа захисту національних інтересів АНТС.

У середу, 27 квітня, в Європейському парламенті, виступила Анна-Софія Пузанова – донька Юлії «Тайри» Паєвської, яка нині перебуває в полоні росіян. Зустріч була присвячена українським полоненим та викраденим російською федерацією.

«Мама вирішила не опускати руки й продовжувати виконувати свою роботу у важкі часи російської війни проти України. Моя мама не військова, вона цивільна особа, врятувала понад 500 людей і підготувала понад 1000 парамедиків. Її захоплення російськими окупаційними військами необхідно кваліфікувати як військовий злочин…

Я закликаю вас підтримати та збільшити гуманітарну допомогу Україні та сприяти у створенні гуманітарних коридорів.

Будь ласка, боріться тут за свободу і за повернення всіх незаконно затриманих російською армією людей в Україну», — розповідає Анна-Софія.

Нагадаємо, що 16 березня, у Маріуполі, бойовики угруповання «ДНР» затримали Юлію Паєвську та її водія Сергія. Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з’явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

Згодом з’явився ще один сюжет російського телеканалу НТВ, у якому Паєвську звинувачували у зв’язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки із двома маленькими дітьми, чиї батьки загинули. Насправді Юлія Паєвська рухалася в «зеленому коридорі», супроводжуючи дітей та жінок, вивозячи їх із Маріуполя до Запоріжжя.

Ми досі нічого не знаємо про місцеперебування нашої Тайри та її стан. Чоловік Юлії Паєвської, Вадим Пузанов, в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що росіяни не хочуть її ні на кого міняти, щоб надалі використовувати її з пропагандистською метою і для якоїсь провокації. Також він наголосив, Тайра має постійно приймати певні ліки, вона також хворіє на астму, кілька років тому їй замінили обидва тазостегнові суглоби. Навряд вона має всі необхідні умови для того, щоб її стан здоров’я підтримувався на належному рівні.

Ми закликаємо всю світову громадськість сприяти звільненню Юлії «Тайри» Паєвської з полону.

Тайра – не військовослужбовиця. Вона цивільна особа, відповідно підпадає під захист міжнародного гуманітарного права. Її захоплення російськими окупаційними військами – воєнний злочин.

Також українська сторона закликала у Європарламенті допомогти звільнити 500 українських жінок, яких нині російські окупанти утримують у полоні.

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