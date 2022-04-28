Росіяни двічі за день обстріляли Чернігівщину, – прикордонники

28 квітня російські окупанти двічі обстріляли Чернігівську область. Внаслідок обстрілів прикордонники не постраждали. Про це йдеться у Facebook Держприкордонслужби.
Зазначається, що вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ. Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.
Також сьогодні окупанти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».
Внаслідок обстрілів військовослужбовці Держприкордонслужби не постраждали.
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Ольга Денисяка