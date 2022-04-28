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Росіяни двічі за день обстріляли Чернігівщину, – прикордонники

Ольга Денисяка

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28 квітня російські окупанти двічі обстріляли Чернігівську область. Внаслідок обстрілів прикордонники не постраждали. Про це йдеться у Facebook Держприкордонслужби.

Зазначається, що вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ. Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.

Також сьогодні окупанти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».

Внаслідок обстрілів військовослужбовці Держприкордонслужби не постраждали.

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