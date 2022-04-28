Росіяни двічі за день обстріляли Чернігівщину, – прикордонники

28 квітня російські окупанти двічі обстріляли Чернігівську область. Внаслідок обстрілів прикордонники не постраждали. Про це йдеться у Facebook Держприкордонслужби.

Зазначається, що вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ. Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.

Також сьогодні окупанти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».

Внаслідок обстрілів військовослужбовці Держприкордонслужби не постраждали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.