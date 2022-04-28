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Окремий 47 батальйон. Як допомогти із озброєнням

Андрій Котенський

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Усіх небайдужих закликають допомогти озброїти новостворений окремий 47 батальйон ЗСУ. Про це повідомив один із керівників 47-го батальйону, ветеран російсько-української війни, письменник, що знову повернувся до лав ЗСУ, Валерій Маркус на своїй сторінці у Facebook.

За словами Валерія Маркуса, від початку повномасштабного вторгнення він із колегами купували техніку і спорядження на різні підрозділи переважно за власні кошти, але зважаючи на створення нового бойового батальйону, до якого увійдуть сотні бійців, виникла гостра потреба у дофінансуванні закупівлі амуніції для військових.

«Ми не витрачаємо кошти на їжу і шкарпетки, усе йде виключно на автомобілі, дорогу техніку і спорядження, яке зберігає життя наших бійців, а ворогів робить невидимими у тепловізор», – повідомив Валерій Маркус.

За його словами, на те, щоб укомплектувати новий підрозділ потрібно дуже багато коштів, і без допомоги благодійників не обійтися.

Водночас 47-й батальйон гарантує благодійникам відео-звіти з демонстрацією, як ворог змінює свій агрегатний стан.

Усі реквізити, в тому числі криптовалюти, для озброєння окремого 47-го батальйону ЗСУ:

OTP: 5309 2127 3205 0602

Моно: 5375 4141 1632 6520

Приват: 4731 2196 3102 6238

УкрСиб: 5351 2901 0169 2458

PayPal: [email protected]

Bitcoin (BTC): 16yqRqu2y9WVhaByeZD4ZxBNYsA8TRb99W

Ethereum (ETH): 0xce2497a387c31c57eb0257d1b00c37b4ee4c732f

USDT (TRC20): TUCi52wocgdcehYf621hX1715ESYvGgbyy

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні створено новий окремий 47-й батальйон до якого триває відбір добровольців.

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