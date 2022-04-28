На Львівщині спіймали 161 ухилянта від мобілізації

Від почату повномасштабної війни на Львівщині відкрили 161 кримінальне провадження за підроблення та використання завідомо підроблених документів для звільнення від мобілізації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зазначимо, що з 24 лютого в Україні введено воєнний стан. Згідно з умовами воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати з України.

За ці два місяці на Львівщині відкрили 161 кримінальне провадження за ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. У 49 випадках досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду.

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