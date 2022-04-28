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На Львівщині спіймали 161 ухилянта від мобілізації

Ольга Денисяка

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Від почату повномасштабної війни на Львівщині відкрили 161 кримінальне провадження за підроблення та використання завідомо підроблених документів для звільнення від мобілізації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зазначимо, що з 24 лютого в Україні введено воєнний стан. Згідно з умовами воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати з України.

За ці два місяці на Львівщині відкрили 161 кримінальне провадження за ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. У 49 випадках досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду.

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