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Львівська філармонія запрошує на концертну програму «Великодні дзвони»

Андрій Котенський

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Добро переможе зло, а світло – темряву! 1 травня Львівська національна філармонія запрошує усіх на концертну програму «Великодні дзвони». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концертів буде два – о 16:00 та о 18:00, тож відвідати її зможуть усі охочі!

«Великодні дзвони… Вони повні урочистості та радості, вони дарують нам відчуття миру та спокою…

У лютому 2014 після століть мовчання дзвони Михайлівського Золотоверхого пролунали як набат, попереджуючи про небезпеку…

У лютому 2022 тривожні дзвони сповістили про війну! З того часу і до тепер вони щодня з надією проголошують, що добро переможе зло, а світло – темряву!» – розповідають організатори.

Для слухачів виступлять знані виконавці: Ірина Доля, Назар Савко, Ольга Верхоляк-Томків, Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок» (художній керівник – Андрій Яцків). У танці найтонші емоції і переживання передасть Танцтеатр «Життя» (художній керівник – Ірина Мазур).

У їх виконанні звучатиму українська інструментальна музика, популярні й улюблені українські народні та авторські пісні.

Кількість місць обмежена. Квитки можна придбати за посиланнями:

Великодні дзвони/16:00: philharmonia.1

Великодні дзвони/18:00: philharmonia.2

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