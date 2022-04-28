Йом хa-Шоа. У Львові відбудеться Міжнародний вечір пам’яті жертв нацизму    

У четвер, 28 квітня о 18.30 у будівлі колишньої синагоги Golden Rose у Львові відбудеться вечір пам’яті жертв нацизму. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У програмі заплановано виступи учасників з різних країн, слово від пастора, католицького священика, месіанських рабинів і молитва за мир.

Окрім цього на пам’ять шести мільйонів мучеників і героїв Голокосту буде запалено шість свічок, а також вшанують пам’ять українців, які постраждали у війні з росією.

Участь у церемонії візьмуть Львівська Єврейська Месіанська громада «Є:Львів», представники Німеччини, Франції, Польщі, Швейцарії, представники Львівських християнських церков, Український мистецький фронт.

6 мільйонів невинних життів забрав Голокост – цілеспрямоване знищення єврейського народу під час Другої світової війни. Тому ця скорботна дата називається День Катастрофи (на івриті Йом ха-Шоа) і відповідно до єврейського календаря починається з вечора 27 квітня й закінчується ввечері наступного дня.

Церемонія пам’яті проводиться разом із всесвітнім рухом «Марш Життя», який проводиться у 18 країнах світу та 370 містах, під гаслом «За мир і проти антисемітизму та ненависті до євреїв».

Ми не маємо права забувати, щоб історія не повторювалася.

Ніколи знову!

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