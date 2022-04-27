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Зі Львова до Польщі на лікування відправили онкохворих дітей

Анастасія Диняк

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Зі Львова виїхали 12 дітей з онкологічними захворюваннями для лікування у Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного спеціалізованого дитячого медичного центру.

Так, це вже 12 «конвой життя» для українських дітей. Цього разу виїхали пацієнти з Київської, Херсонської, Житомирської та Полтавської областей віком від 7 місяців до 15 років, у яких  діагностовано онкопатології та первинні імунодефіцити.

«7-місячну Кіру з Хмельницького та 12-річну Анну транспортували автівками «швидкої допомоги». Кіра, попри свій малий вік, уже пережила три операції і потребує хіміотерапії. Як і Анна, яка приїхала з Києва», – йдеться у повідомленні.

Маленькими пацієнтами з України у Польщі опікується UNICORN clinic. Представники польської організації порятунку дітей та консульства країни.

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