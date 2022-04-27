Вилучене у ексміністра золото віддадуть на потреби держави

Для забезпечення обороноздатності України на користь держави стягнуто золото у банківських злитках вагою понад 48 кілограм. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, золоті злитки були вилучені в рамках розслідування кримінального провадження. Вони належали одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача Януковича, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я».

Вартість вилученого золота складає понад 90 мільйонів гривень. Ці кошти стягнуто на користь держави для забезпечення обороноздатності.

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