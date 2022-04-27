В ООН підтвердили загибель щонайменше 2787 цивільних українців

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердили загибель щонайменше 2787 і поранення 3152 цивільних людей від російської агресії на території України. Про це повідомили в УВКПЛ ООН.

Так, ці дані від 24 лютого до 26 квітня. Однак в організації наголошують, що реальні цифри значно вищі.

«Отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження», – йдеться в повідомленні.

Серед підтверджених 2787 загиблих: 912 чоловіків, 611 жінок, 61 дівчинка і 74 хлопчика, а також 67 дітей і 1062 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Також в ООН заявили, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

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