Ударний безпілотник росіян ЗСУ збили зі стрілецької зброї

На Луганщині бійці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила зі стрілецької зброї збили високоточний ударний безпілотник ворога. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Йдеться про ударний безпілотний літальний апарат росіян «Куб-БЛА». Як кажуть самі пропагандисти з рф, перевагами комплексу є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

У вівторок, 26 квітня, захисники з бригади імені Короля Данила успішно його ліквідували на Луганщині, застосувавши всього лише стрілецьку зброю.

«Саме такий “аналоговнєт” успішно вчора “дезорієнтували” фахівці радіоелектронної боротьби, а піхотинці декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили на Луганщині. Наші воїни, посміхаючись, кажуть не слухати роспропаганду, адже все їхнє “унікальне” озброєння дуже добре горить, падає та тоне», ‒ наголошують у Генштабі.

Додамо, що безпілотник такого типу представили на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а в березні 2022-го російські окупанти вперше застосували його в бою на Київщині.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ракети типу Х-101, про які в рф говорили як про гордість новітньої високоточної російської зброї, наповнені радянською електронікою 1960-х років. Детальніше читайте за цим посиланням.

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