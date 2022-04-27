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Ударний безпілотник росіян ЗСУ збили зі стрілецької зброї

Наталя Дуляба

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На Луганщині бійці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила зі стрілецької зброї збили високоточний ударний безпілотник ворога. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Йдеться про ударний безпілотний літальний апарат росіян «Куб-БЛА». Як кажуть самі пропагандисти з рф, перевагами комплексу є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

У вівторок, 26 квітня, захисники з бригади імені Короля Данила успішно його ліквідували на Луганщині, застосувавши всього лише стрілецьку зброю.

«Саме такий “аналоговнєт” успішно вчора “дезорієнтували” фахівці радіоелектронної боротьби, а піхотинці декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили на Луганщині. Наші воїни, посміхаючись, кажуть не слухати роспропаганду, адже все їхнє “унікальне” озброєння дуже добре горить, падає та тоне», ‒ наголошують у Генштабі.

Додамо, що безпілотник такого типу представили на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а в березні 2022-го російські окупанти вперше застосували його в бою на Київщині.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ракети типу Х-101, про які в рф говорили як про гордість новітньої високоточної російської зброї, наповнені радянською електронікою 1960-х років. Детальніше читайте за цим посиланням.

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