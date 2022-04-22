У «сучасних» російських ракетах виявили електроніку 1960-х років

У ракетах типу Х-101, про які в рф говорили як про гордість новітньої високоточної російської зброї, виявили радянську електроніку 1960-х років. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Ракети типу Х-101 виготовляли в росії з 1999 до 2013 рік. РосЗМІ говорили про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї.

Проте результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. З’ясувалось, що електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної.

«Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що “сучасні” блоки наведення розроблені у 1960-1970 роках та випускалися “Воронезьким заводом радіодеталей”, Мінським заводом “Інтеграл” та іншими підприємствами радянського союзу», – вказано у повідомленні.

Крім того, у «новітніх» російських ракетах використана навігаційна система «ПГИ-2М». Розроблена в 1977 році, її масово встановлювали на літаках типу Су-27 або МіГ-29 радянського періоду виробництва.

Також українські розвідники наголошують, що більшість випущених на територію України «сучасних» ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.

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