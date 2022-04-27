У Мостиськах поліцейський скоїв ДТП із трьома загиблими

На лаві підсудних опинився поліцейський за вчинення аварії, у які загинули три людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, йдеться про в.о. начальника сектору одного із районних відділів поліції Львівщини, який 25 квітня скоїв смертельну ДТП у Мостиськах.

Встановлено, що поліцейський порушив Правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де врізався в інший автомобіль. Внаслідок зіткнення водій зустрічного авто та двоє його пасажирів загинули на місці пригоди, ще дві людини перебувають у реанімації.

Як видно з наданих прокуратурою фото, в аварію потрапили мікроавтобус, ймовірно, Renault Trafic, та легковик, марку якого за світлинами розпізнати важко. При цьому за кермом за якого саме автомобіля їхав поліцейський, ніхто не уточнює.

Відомо, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ (порушення Правила безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Наразі триває розслідування, підозрюваному хочуть обрати найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

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