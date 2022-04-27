У Львові джазовий гурт виступить на підтримку «Азову»

Джаз група «ART PRESTIGE» представить у Львові мистецьку акцію на підтримку полку «Азов». Про це повідомляє Львівський портал.

У четвер, 28 квітня, о 19 год у LV CAFE jazz club виступить джазовий колектив «ART PRESTIGE JAZZ GROUP» з Івано-Франківська. Метою заходу є збір коштів на підтримку окремого полку спеціального призначення АЗОВ, який героїчно обороняє Маріуполь.

У закладі будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі їх буде скеровано на потреби полку. Окрім того, ви можете долучитися до допомоги за посиланням (ПриватБанк), а також для користучів Монобанку та PayPal.

Філософія колективу – це поєднання стилів jazz, fusion, be-bop, latin, blues, reggae, та бажання максимально зрозуміло донести до слухача складну та емоційно насичену музику. Таке поєднання стало можливим у авторських композиціях Арсена Бучинського, засновника та керівника колективу, а також ще одного учасника колективу, піаніста Романа Микитюка, які складають основу репертуару ART PRESTIGE JAZZ GROUP.

Гурт був учасником багатьох проєктів та фестивалів серед яких: Міжнародний джазовий фестиваль «Єдність» (Київ), Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez», Міжнародний фестиваль «Музика без кордонів» (Ужгород), фестиваль професійного музичного мистецтва «Прикарпатська весна» (Івано-Франківськ), Форум молодої музики (Вінниця) та інші. Окрім того, Колектив бере активну концертну участь в житті свого міста, гастролює багатьма містами України та Європи.

Склад колективу:

Арсен Бучинський – бас гітара,

Роман Микитюк – гітара,

Андрій Гаргат – саксофон,

Роман Микитюк – клавішні,

Євген Якимович – ударні.

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