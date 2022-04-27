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У Херсоні окупанти жорстоко розігнали протест місцевих жителів

Наталя Дуляба

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У середу, 27 квітня, херсонці знову вийшли на мітинг за Україну, проте російські окупанти почали розганяти протестувальників за допомогою спецзасобів. Про це йдеться на сторінці Територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

«У Херсоні продовжуються акції проти російських окупантів та їхнього псевдореферендуму. Сьогодні жителі міста знову вийшли на раніше анонсований протест, незважаючи на очевидні загрози їхньому життю. Як і очікувалося, російські окупанти застосували низку спецзасобів та засобів вражаючої дії з метою жорсткого розгону протестувальників», – вказано у повідомленні.

Водночас Українська правда пише, що під час розгону мітингу російські військові закидали людей світлошумовими гранатами та задіяли сльозогінний газ.

Відомо про чотирьох потерпілих: 71-річна жінка – розрив легені, опіки грудної клітки; 50-річний чоловік – відкритий перелом ноги; ще двоє чоловіків мають хімічні опіки очей та носоглотки, їм надали допомогу на місці.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти зайняли Херсонську міську раду і призначили власних міського голову і голову ОДА. Також на початку травня загарбники готують «референдум» щодо проголошення так званої республіки «ХНР».

Місцеві жителі зі самого початку окупації військами рф регулярно виходять на мітинги на підтримку України.

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