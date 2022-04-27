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росіяни поранили майже чотири сотні дітей в Україні

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 610 дітей: 217 загинули, 393 малюки дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Під час обстрілів росіян за минулу добу, на щастя, ніхто з українських дітей не загинув. Кількість жертв не змінилась – 217 малюків, проте побільшало поранених – до 393 осіб (+2).

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16 та у Житомирській області – 15.

Правоохоронці з’ясували, що 20 березня під час обстрілу військами рф Маріуполя поранення отримала 9-річна дитина, а 23 березня – 8-річна. Окупанти вивезли дітей в росію. Тепер їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні у столичному Охматдиті.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф пошкодженого загалом 1508 закладів освіти, 102 із них зруйновані повністю.

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