На війні в Україні росіяни вбили вже 217 дітей

Через збройну агресію, яку веде росія проти України, загинули вже 217 невинних дітей. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора у Facebook.

На війні в Україні постраждали щонайменше 608 дітей. За офіційними даними, від дій російських військових загинули 217 невинних дітей, ще 391 поранена.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 127, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16 та в Житомирській області – 15.

Правоохоронці встановили, що 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у м. Лиман Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей віком 9 та 13 років.

Загалом внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройні сили рф пошкодили 1508 українських закладів освіти. При цьому 102 з них зруйновані повністю.

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