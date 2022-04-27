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Росіяни планують пропагандистський престур у Маріуполі

Анастасія Диняк

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У заблокованому росіянами Маріуполі планують провести пропагандистський престур для лояльних західних ЗМІ. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У четвер, 28 квітня, російські окупанти планують провести пропагандистський «престур» в Маріуполь для лояльних ЗМІ. Прибуття західних журналістів на територію України організовується через російський Ростов.

«Підготовлені «свідки» розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості «очевидців» буде представлено підготовлених провокаторів», – йдеться у повідомленні.

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