Підполковник Олег Апостол отримав орден Богдана Хмельницького

За особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовідданість і хоробрість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі підполковник Олег Апостол нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як відомо, підполковник Олег Апостол 2008 року закінчив НАСВ за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ».

2014 року, з перших днів вторгнення рф в Україну, випускник видового вишу брав активну участь у боях з ворогом. Особливо проявив себе під час визволення Миколаївки, що на Донеччині. Якщо інші військові підрозділи блокували населений пункт, то Олег Апостол з підлеглими чотири рази заходив у Миколаївку і штурмував укріпрайони терористів, зокрема, промислову зону, ТЕЦ та численні блокпости. Група фактично викликала вогонь на себе, даючи змогу виявляти вогневі позиції ворога та потужним вогнем уражати.

Не менш вправно підрозділ Олега Апостола діяв і під час виконання багатьох інших відповідальних бойових завдань. За звільнення Слов’янська та інших населених пунктів Донбасу 5 липня 2014 року офіцер був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про те, як воює підполковник Олег Апостол нині, красномовно свідчить Указ Президента України Володимира Зеленського про нагородження офіцера орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовідданість і хоробрість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі.

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