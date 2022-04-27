Окупанти зізнаються, що військове керівництво рф у рази занижує втрати на війні в Україні

російські солдати розповідають своїм близьким, що військове керівництво насправді суттєво занижує втрати особового складу на війні в Україні. Про це свідчить чергова телефонна розмова окупанта, яку перехопила й опублікувала СБУ.

У перехопленій спецслужбою телефонній розмові російський солдат, що воює в Україні, розказує своєму товаришу реальний стан справ із втратами рф особового складу.

«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за два месяца…», – розповідає окупант своєму другу.

Він наголошує, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

«Командующему бригады прилетело (генеральська посада, – ред.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…», – додає загарбник.

Нагадаємо, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, втрати росії у війні проти України вже сягнули 22 400 військових, 939 танків, 185 літаків, 155 гелікоптерів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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