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Втрати росії: 22 400 військових, 939 танків і 340 повітряних суден

Наталя Дуляба

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У війні, яку росія веде проти України, втрати держави-агресора вже сягнули 22 400 військових, 939 танків, 185 літаків, 155 гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 27 квітня загальні бойові втрати рф в Україні становлять:

  • особового складу ‒ близько 22 400 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 939 (+21) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) одиниці,
  • артилерійських систем – 421 (+5) одиниця,
  • РСЗВ ‒ 149 (+0) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 71 (+2) одиниця,
  • літаків – 185 (+1) одиниця,
  • гелікоптерів – 155 (+1) одиниць,
  • автомобільної техніки ‒ 1666 (+23) одиниць,
  • кораблі /катери ‒ 8 (+0) одиниць,
  • цистерн з ПММ ‒ 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 207 (+2) одиниць,
  • спеціальна техніка ‒ 31 (+0) одиниця,
  • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 (+0) одиниці.

У Генштабі додають, що найбільші втрати минулої доби противник поніс на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Остаточні дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

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