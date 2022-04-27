Колаборантом росіян у Сєвєродонецьку був священник московського патріархату

У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ московського патріархату передавав ворогу відомості щодо дислокації Збройних Сил України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Докази проти колаборанта у рясі правоохоронці отримали 26 квітня, коли перевірили телефон священнослужителя УПЦ МП.

«У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних Сил України», – написав Сергій Гайдай.

Вочевидь, священника-колаборанта затримали. Втім спецслужби наразі про це ще не повідомляли.

Нагадаємо, нещодавно у Сєвєродонецьку спіймали трьох колаборантів. За «роботу» проти ЗСУ окупанти їм обіцяли автомобіль, який вони поцупили у мирних мешканців.

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