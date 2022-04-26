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Колаборантам у Сєвєродонецьку росіяни обіцяли намародерене авто

Наталя Дуляба

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У Сєвєродонецьку спіймали трьох місцевих жителів, які були колаборантами російських окупаційних військ. За «роботу» ворог обіцяв їм крадене авто. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Встановлено, що троє жителів Сєвєродонецька Луганської області збирали розвіддані щодо переміщення техніки ЗСУ, фотографували її та передавали окупантам світлини з прив’язкою до місцевості. Також російські агенти коригували ворожі артилерійські обстріли міської інфраструктури та житлових будинків.

За «роботу» інформаторам обіцяли винагороду – автомобіль, який окупанти намародерили у місцевих жителів.

Спецслужби спіймали агентів кремля на «гарячому», коли ті хотіли зафіксувати позиції українських військ.

Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував фотографії проросійських зрадників, аби кожен запам’ятав обличчя «героїв».

В СБУ додають, що ще одну колаборантку спіймали поблизу Попасної. Вона передавала окупантам інформацію щодо розташування вогневих позицій українських підрозділів. Зв’язок із ворогом жінка підтримувала через свою доньку, яка, перебуваючи у москві, була завербована фсб.

А на Донеччині викрили ще й коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська. Саме за її координатами окупанти здійснювали авіаудари по промисловому об’єкту.

До цього зловмисниця збирала розвіддані щодо позицій та кількості українських військових на території Краматорська. Отриману інформацію передавала до так званого «МГБ ДНР» через відпрацьовані канали зв’язку.

Усім колаборантам російських військ «світить» до 12 років тюрми.

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