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Для України можуть скасувати мита на експорт до ЄС

Анастасія Диняк

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Європейська комісія запропонувала на рік призупинити мита на весь український експорт. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія таким чином планує збільшити експорт з України до країн ЄС. Окрім того, це має полегшити скрутне становище українських виробників та експортерів в умовах військового вторгнення Росії.

«Неспровокована і невиправдана агресія Росії серйозно впливає на українську економіку. Я обговорював з президентом Зеленським шляхи підтримки економіки, окрім макрофінансової допомоги та грантів, які ми надаємо. Ми обидва погоджуємось з критичною важливістю швидкого та широкого призупинення імпортних мит для розвитку економіки України. Крок, який ми робимо сьогодні, відповідає на цей заклик. Це значно полегшить експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Окрім того, віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар із торгівлі Валдіс Домбровскіс додав, що ця ініціатива допоможе українським виробникам та експортерам, а також продемонструє, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти Україні у важкі часи.

Тепер рішення за Європейським парламентом та Радою ЄС.

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