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Україна засуджує спроби РФ втягнути Придністров'я у війну

Андрій Котенський

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Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ повномасштабну війну проти України та закликає до деескалації напруги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

МЗС України продовжує пильно відстежувати подальший розвиток подій. Збройні Сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку.

«Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю т.зв. «міністерства державної безпеки», руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі співпали у часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України і встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови», – йдеться у повідомленні.

Фото: 24 канал

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