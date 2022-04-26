На території школи зарізали львів’янина

У Рясному на території школи №92 конфлікт між двома чоловіками завершився ножовим пораненням. Постраждалий помер у кареті швидкої. Інформацію про цей випадок Львівському порталу підтвердила речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська.

За словами Світлани Добровольської, подія трапилась у вівторок, 26 квітня, близько 19.00

«Особа зловмисника встановлена, його затримали – це 55-річний житель Львова. Чоловіку, який помер, було 60 років», – повідомила Світлана Добровольська.

Фото: Варта1

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