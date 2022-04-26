Легендарний «Дударик» воює за Україну. Збирають кошти на автомобіль

Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» оголосила збір коштів на потреби своїх колег, які зараз захищають незалежність України у війні з росією.
Щонайменше про п’ятьох дудариків відомо, що вони перебувають в лавах ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у повідомили в пресслужбі капели «Дударик».
Зараз триває збір коштів на адаптований до воєнних дій автомобіль.
«Потрібен Бандера-мобіль. Ціна 7 тисяч USD (армований, адаптований + ТО). До 2 тижнів буде в місці призначення. Для потреб механізованого взводу (підсиленого), де є офіцером, командиром наш дударик. Для транспортування зброї, людей, оперативного висування в райони бойових дій, транспортування поранених, патрулювання району. Північно-східний напрямок», – повідомли хористи.
Кошти можна відправити за реквізитами:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК»
«Dudaryk» Art Association
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Фактична та поштова – 79013, Львівська обл., місто Львів, вул. Коперника М., будинок 27
Керівник – Кацал Дмитро Миколайович
Неприбуткова організація
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відкрито в АТ «Кредабанк» МФО 325365
в доларах США 763253650000000260040026133
або ж на ПриватБанківську картку капели:
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Андрій Котенський