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Легендарний «Дударик» воює за Україну. Збирають кошти на автомобіль

Андрій Котенський

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Львівська Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» оголосила збір коштів на потреби своїх колег, які зараз захищають незалежність України у війні з росією.

Щонайменше про п’ятьох дудариків відомо, що вони перебувають в лавах ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у повідомили в пресслужбі капели «Дударик».

Зараз триває збір коштів на адаптований до воєнних дій автомобіль.

«Потрібен Бандера-мобіль. Ціна 7 тисяч USD (армований, адаптований + ТО). До 2 тижнів буде в місці призначення. Для потреб механізованого взводу (підсиленого), де є офіцером, командиром наш дударик. Для транспортування зброї, людей, оперативного висування в райони бойових дій, транспортування поранених, патрулювання району. Північно-східний напрямок», – повідомли хористи.

Кошти можна відправити за реквізитами:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК»

«Dudaryk» Art Association

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13800104

Юридична адреса – 79013, Львівська обл., місто Львів, вул. Коперника М., будинок 27

Фактична та поштова – 79013, Львівська обл., місто Львів, вул. Коперника М., будинок 27

Керівник – Кацал Дмитро Миколайович

Неприбуткова організація

Поточний рахунок UA583253650000000260070026132

відкрито в АТ «Кредабанк» МФО 325365

в доларах США  763253650000000260040026133

або ж  на ПриватБанківську картку капели:

5168 7554 4696 1274 Душенко Олег.

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